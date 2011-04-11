В России заявили о попытке теракта на Крымском мосту

Военкоры в ТГ-каналах прокомментировали ролик, опубликованный изначально украинскими спецслужбами.

Киевский режим попытался атаковать Крымский мост. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из Telegram-канала "Военкоры Русской весны". В СМИ размещен пост с видеороликом от Службы безопасности Украины, в котором якобы заснят момент подрыва в районе одной из опор конструкции на полуострове. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что эта атака со стороны иностранного государства, если она имела место быть в действительности, была осуществлена с помощью подводного беспилотника. На видеозаписи взрыв происходит на некотором расстоянии от опоры, которая в свою очередь не обрушивается. Дополнительно информацией о произошедшем поделился автор Telegram-канала "Рыбарь. Он высказал собственную версию об использовании на указанной локации подводного аппарата. Специалист указал, что Крымский мост был заранее защищен для недопущения подобных случаев со стороны противника.

В Ленобласти продолжается капитальный ремонт моста через Лугу.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны