В России за сутки выявлено почти 142 тыс. заболевших COVID-19

За сутки от ковида скончались 678 человек, накануне – 663.

За минувшие сутки в России выявили 141 883 случая заболевания COVID-19, днем ранее – 125 836. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (23 784), Санкт-Петербурге (19 234) и Московской области (10 188). Госпитализировано по России 17 201 человек. Всего за пандемию по состоянию на 2 февраля выявлено более 12 миллионов случаев заболевания COVID-19 – 12 128 796.

За прошедшие сутки от ковида скончался 678 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (78), Санкт-Петербурге (63) и Подмосковье (37). Всего с начала пандемии умерло 332 690 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 48 426 (днем ранее – 40 301), за весь период пандемии – 10 337 008. Коллективный иммунитет в России составляет 64,4%.

Ранее в Роспотребнадзоре заявил, что вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии.

Фото: Piter.tv