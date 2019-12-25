В России за сутки выявили 23 210 случаев заболевания COVID-19

За сутки от ковида скончались 937 человек, накануне – 968.

За минувшие сутки в России выявили 23 210 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 23 721. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1616). Всего за пандемию по состоянию на 27 декабря выявлено 10 415 230 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 937 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (68), Санкт-Петербурге (60) и Подмосковье (52). Всего с начала пандемии умерли 305 155 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 33 715 человек, за весь период пандемии – 9 293 486.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с COVID-19 в России не безоблачная, но стабильная.

Фото: Piter.tv