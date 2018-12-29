Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически

Сейчас для этого нужно писать заявление и прикладывать ряд документов.

В России скоро не придется подавать документы на регистрацию рождения и смерти, все будет происходить автоматически. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Провести тест решили на самых массовых и социально значимых услугах (рождение и смерть), оказать которые можно без участия самого заявителя. Если тест пройдет успешно, то данный перечень услуг будет расширен.

На данный момент зарегистрировать рождение или смерть можно в МФЦ или в ЗАГСе. Для этого обратившимся нужно писать заявление и прикладывать ряд документов.

Ранее на Piter.TV: МФЦ Петербурга признан лучшим в России в номинации "Лучший проект".

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