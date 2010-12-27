Всероссийский конкурс "Лучший МФЦ России" проводится ежегодно с 2015 года Министерством экономического развития страны.

Во вторник, 23 октября, стало известно, что МФЦ Петербурга признан лучшим в России в номинации "Лучший проект". Об этом сообщает администрация города.

Отметим, что МФЦ города трижды становился победителем этого конкурса. В этот раз ведомство одержало победу благодаря проекту, который позволил существенно сократить документооборот и повысить доступность услуг Фонда для жителей Петербурга.

Из 19 услуг Фонда, документы по которым принимаются в МФЦ, самыми популярными и востребованными гражданами являются предоставление технических средств реабилитации и выдача направлений на санаторно-курортное лечение. Это социально значимые услуги, адресованные инвалидам и пожилым гражданам. Ежегодно через центры государственных услуг Санкт-Петербурга оформляется до 200 тысяч подобных обращений говорится в сообщении

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов уже поздравил директора МФЦ по городу Евгения Геруса с победой и вручил Благодарность Министра экономического развития России.

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Фото:МФЦ спб/вк