Выборгские МФЦ изменят график работы в ноябре 2018 года

Из-за празднования Дня народного единства Многофункциональный центр Ленинградской области будет работать по измененному графику.

В связи с празднованием Дня народного единства Многофункциональный центр Ленинградской области будет работать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В пятницу, 3 ноября рабочий день в отделах и филиалах МФЦ сократится на 1 час. Офисы "Мои Документы" будут принимать посетителей с 9 до 20.00. 4 ноября – выходной день. В обычном режиме филиалы и отделы Многофункционального центра начнут работать с 5 ноября.

Рабочий график изменится в "МФЦ для бизнеса". Выходные дни продлятся с 3 по 5 ноября.

Сегодня на территории Ленинградской области работают 33 филиала и отдела МФЦ "Мои Документы", 5 бизнес-офисов и специализированное окно центра оказания услуг для предпринимателей. В МФЦ для граждан доступны более 470 государственных и муниципальных услуг.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО