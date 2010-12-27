В Петербурге будут регистрировать рождение и смерть в МФЦ‍

В Петербурге свидетельства о рождении и смерти можно будет получить в МФЦ.

Председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок предложил регистрировать рождение и смерть в петербургских многофункциональных центрах.

Таким образом, жители Петербурга смогут получать свидетельства о рождении или смерти в МФЦ, а также ЗАГСах. Стоит отметить, что при процедурах установления отцовства и регистрации рождения одновременно - получение документа о рождении невозможно.

Согласно законопроекту, закрепляется многофункциональные центры обязаны передавать необходимые документы в уполномоченные органы.

Инициативу Дениса Чутырбока единогласно приняли и поддержали в комитете по законодательству. В скором времени документ вынесут на заседание парламента.