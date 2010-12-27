В Петербурге будут регистрировать рождение и смерть в МФЦ‍

Председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок предложил регистрировать рождение и смерть в петербургских многофункциональных центрах.
Таким образом, жители Петербурга смогут получать свидетельства о рождении или смерти в МФЦ, а также ЗАГСах. Стоит отметить, что при процедурах установления отцовства и регистрации рождения одновременно - получение документа о рождении невозможно.
Согласно законопроекту, закрепляется многофункциональные центры обязаны передавать необходимые документы в уполномоченные органы.
Инициативу Дениса Чутырбока единогласно приняли и поддержали в комитете по законодательству. В скором времени документ вынесут на заседание парламента.