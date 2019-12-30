В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Сотрудникам придется выбрать один из двух вариантов документа.

В России с 1 января вступает в силу закон об электронных трудовых книжках. До конца июня 2020 года работодатели должны проинформировать сотрудников о праве сделать выбор. Работники могут выбрать по какому документу работать - электронному или бумажному носителю.

Закон предусматривает возможность работы в цифровом формате, но также сохранение бумажной версии. Ежемесячно работодатели будут представлять в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности и стаже. Данные включают информацию о приеме или увольнении, месте работы, профессии, должности каждого сотрудника, а также любые изменения в структурных подразделениях.

Сотрудники будут иметь право запрашивать данные о своей работе на бумажном или электронном носителе. Сведения о трудовой деятельности можно будет получить также в МФЦ и ПФР. Это можно сделать также на портале "Госуслуг", но исключительно в электронном варианте.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

