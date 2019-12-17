Он вступает в законную силу со следующего года.

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Теперь работодатель имеет право запрашивать сведения о трудовой деятельности двумя способами. Он должен будет выбрать бумажный или электронный формат предоставления информации. Сотрудник также может запрашивать аналогичные сведения с последнего места работы. Получить информацию можно будет в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг

О новых правилах приема электронной трудовой книжке работодатель обязан уведомить работников до 30 июня. С этому времени работники должны определиться с переходом на измененный формат или остаться работать по бумажной версии. С Нового года всем новым работникам будут заводить только электронные документы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ПФР высказались о рисках потери стажа при переходе на электронную трудовую книжку.

Видео: YouTube/CareerOneStop