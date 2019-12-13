В ПФР высказались о рисках потери стажа при переходе на электронную трудовую книжку

Даже в случае сбоя всю информацию можно будет восстановить.

В Пенсионном фонде России высказались о рисках для россиян потерять весь свой стаж. Об этом сообщил журнал "Главбух".

В ПФР заверили, что электронные трудовые книжки, которые будут введены в 2021 году, защитят от утери сведений о трудовом стаже, например, в случае компьютерного сбоя. Все базы данных будут сохранять на специальные цифровые носители. И даже в случае сбоя всю информацию можно будет восстановить.

Чтобы перейти на формат электронной трудовой в 2021 году, работник должен написать заявление в 2020 году.

Видео: YouTube/ CareerOneStop