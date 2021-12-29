В России упал спрос на оборудование для майнинга

При этом выросло число предложений о продаже.

После доклада Банка России, в котором было предложено ввести запрет на выпуск и обращение криптовалют, в стране снизился спрос на технику для майнинга. Об этом пишет РБК.

Как сообщил представитель одного из крупных онлайн-сервисов объявлений, на рынке стало расти число предложений, но уменьшилось количество покупателей. В компании "Марвел-Дистрибуция" отметили снижение спроса на видеокарты.

По информации РБК, в январе число предложений о продаже видеокарт выросло на 12%, если сравнивать с декабрем 2021 года. При этом спрос сократился на 4%, а средний чек составил 24 тыс. рублей. Кроме того, на 18% увеличилось число объявлений о продаже майнинговых ферм, а спрос сократился на 9%.

Напомним, что 20 января Центробанк предложил запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют. По мнению регулятора, нельзя игнорировать нарастание рисков, которые связаны с криптоактивами. Затем Минфин предложил свои правила регулирования рынка криптовалют в России.

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