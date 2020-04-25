В России стартовали продажи нового смартфона iPhone SE

Новинка представлена в черном, белом и красном цвете.

В минувшую пятницу, 24 апреля, в России стартовала продажа нового бюджетного смартфона iPhone SE второй серии. Отмечается, что в новом смартфоне дизайн от iPhone 8 и производительность телефона iPhone 11.

В iPhone SE появилась кнопка кнопкой "Домой" со сканером отпечатка пальца, камера с разрешением 12 Мп, процессор A13 Bionic – его можно встретить на iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Новинка представлена в черном, белом и красном цвете.

Ранее мы сообщали о том, что Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Видео: Apple Россия / YouTube