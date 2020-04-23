Apple в 2021 году выпустит большой iPhone SE

Девайс не будет оснащен биометрическим сенсором Face ID, поэтому "монобровь" будет уменьшена.

Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Устройство может появиться в следующем году. iPhone SE будет иметь больший экран, чем у выпущенного ранее iPhone SE, с диагональю 5,5 или 6,1 дюйма. Возможно, он получит название iPhone SE Plus.

Девайс не будет оснащен биометрическим сенсором Face ID, поэтому "монобровь" будет уменьшена. Разблокировать девайс можно с помощью Touch ID, который будет встроен в боковую кнопку блокировки.

Ранее Apple представила новый iPhone SE.

Youtube/ Apple