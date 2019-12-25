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В России создана технология производства антибактериальных масок
Сегодня, 9:43
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lesjasap

В России создана технология производства антибактериальных масок

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Патент получили сотрудники НИТУ МИСиС.

В России создана технология производства антибактериальных масок. Об этом рассказали представители Национального исследовательского технологического университета МИСиС. По словам специалистов, разработка позволяет придать тканевым средства индивидуальной защиты антибактериальный эффект.

Достигнуть такого эффекта можно за счет пропитки масок в растворе наночастиц серебра. Она наносятся на материал благодаря лазерному излучению с импульсным воздействием. При "стрельбе" с частотой 15 кГц и длительностью одного импульса в 20 нс на пластину серебра металл разлагается на наночастицы. Они поднимаются вверх и оседают на ворсинках. Данный способ обработки масок уже запатентован.

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Фото: Pixabay.com

Теги: антибактериальные маски, мисис, технология, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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