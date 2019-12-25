Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации

В Центре Гамалеи рассказали, когда в масках не будет необходимости после вакцинации от коронавируса.

Александр Гинцбург назвал сроки отказа от медицинской маски после вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал директор Центра Гамалеи. По словам специалиста, отказаться от ношения средств индивидуальной защиты человек может только на 21 день после того, как ему введут второй компонент препарата, а также тогда, когда у пациента определен уровень антител.

Надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить Александр Гинцбург, глава Центра Гамалеи

Напомним, что в августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат "Спутник V" создан при сотрудничестве НИЦЭМ имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

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