Новый метод позволит сократить срок создания АПЛ на 1,5 года.

В России сократят срок строительства атомных подлодок. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Севмаш". Известно, что специалисты внедряют на производство новый блочно-модульный метод, который позволит сократить срок выпуска новых АПЛ на полтора года.

Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности пресс-служба "Севмаша"

Концепция блочно-модульного метода разработана совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", Центром технологий судостроения и судоремонта. Проект выполнялся под управлением генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко.

Напомним, что сейчас на базе "Севмаша" создаются две серии АПЛ четвертого поколения. Речь идет о проектах 955 и 885. На данный момент предприятие является на территории РФ единственным, которое создает атомные подводные лодки четвертого поколения.

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Фото: Piter.tv