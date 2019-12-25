Небольшие цели могут ликвидировать "Игла" и "Верба".

В России рассказали о "промаргивающих" цели С-400. Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин уточнил, что противовоздушная оборона С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" могут не заметить одинокий беспилотник-камикадзе из-за небольших размеров последнего. Эксперт считает, что также пропустить цель может и "Бук-М3". При этом "Тор-М3" и "Панцирь-С1" сочтут задачу несущественной для своих размеров. Однако специалист рассказал, что если вышеперечисленные системы пропустят объект, то он все равно будет ликвидирован комплексами "Игла" или "Верба".

Они получат целеуказание по цепочке от всех радаров более мощных систем и сможет применить против нарушителя относительно недорогое, но крайне эффективное средство поражения Дмитрий Литовкин, обозреватель ТАСС

Эксперт заявил, что эшелонированная система ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы обеспечивают РФ надежную защиту от атаки роя боевых беспилотников.

В Турции состоялись первые испытания российских ЗРС С-400.

Фото: Минобороны России