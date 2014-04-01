Россия может столкнуться с дефицитом электроники.

В России предрекли подорожание ноутбуков. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на экспертов отрасли. По данным аналитиков, на фоне пандемии может вырасти цена на компьютерную технику. Уже с начала года электроника подорожала на 5-20 процентов. Ранее на дефицит комплектующих пожаловались автопроизводители. В январе 2021 года The Wall Street Journal писал о том, что американские For и Honda планируют сократить производство из-за сложностей с поставками микросхем.

Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. Николай Петров, глава группы закупок цифровой техники "Ситилинк"

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин согласен с коллегой. Он заявил, что ожидается повышение стоимости на устройства из-за их дефицита. Такая угроза сохранится до конца текущего года. В "М.Видео — Эльдорадо" подчеркнули, что глобальные трудности в производстве полупроводников повлияют на ситуацию на российском рынке.

В Петербурге скоро будет дефицит складов.

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