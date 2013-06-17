Эксперты рассказали, что проблема уже затронула некоторые страны, кроме РФ.

В России может возникнуть дефицит автомобилей из-за нехватки микросхем в 2021. Об этом сообщили журналисты из "Коммерсанта". По данным издания, в настоящее время объем производимых транспортных средств на отечественных заводах не снижен, так как на складах находится достаточное число микросхем. Однако эксперты отметили, что нехватка устройств уже затронула другие государства.

Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема. Алексей Беляев, глава комитета АЕБ по автокомпонентам

Представитель "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов рассказал изданию, что запас комплектующих у автоконцернов рассчитан максимум на один или два месяца. В настоящее время в России не зафиксирован дефицит микросхем благодаря двум факторам. Первый - это небольшой объем внутреннего рынка, а второй - перераспределение поставок в пользу хорошо реализуемых моделей автомобилей.

В Минпромторге России считают, что отраслевых производителей нет перебоев с поставками электроники.

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Фото: Piter.tv