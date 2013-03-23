В Петербурге открывается десятый автоцентр Volkswagen

Компания ГК "Аксель" выиграла тендер и выкупила автоцентр.

Во вторник, 2 марта, эксперты оценили сумму сделки компании ГК "Аксель", которая откроет десятый автоцентр Volkswagen на улице Тельмана в Петербурге.

Компания получила тендер и выкупила автоцентр, который вынужденно закрыла из-за невозможности договориться с собственником об условиях аренды. Сделку оценили в 700 миллионов рублей. Ежегодно в центре планируют продавать по 4 тысячи новый автомобилей и машин с пробегом. Центр хотят открыть в июне.

На данный момент в Петербурге работают девять дилерских центров: они принадлежат ГК "Вагнер", "ГК Сигма", компаниям "Классика", "Нева-Автоком", "Форсаж" и автохолдингу "Максимум".

Агенство "Автостат" отметило, что в 2020 году петербуржцы купили 7,9 тыс. новых легковых автомобилей Volkswagen.

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