Завод "Хендэ" будет производить автомобильные двигатели в Петербурге осенью

Губернатор договорился с генеральным консулом Республики Корея.

Во вторник, 2 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с генеральным консулом Республики Корея Квон Донг Соком. На встрече обсудили открытие нового завода корейской компании Hyundai. В Петербурге начнут производить двигатели осенью.

В скором времени в Северную столицу прибудут более 400 корейских специалистов и проведут пробный запуск производства. Официальное открытие намечено на октябрь. Строительство завода начали летом 2020 года: компания создает 500 рабочих мест для петербуржцев и инвестирует в проект 13,1 миллиард рублей.

Ранее мы писали, что Шойгу поставил задачу авиастроителям выйти на производство до 10 Ил-76МД-90А в год.

Фото: pixabay