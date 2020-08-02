Завод "Хендэ" будет производить автомобильные двигатели в Петербурге осенью

Во вторник, 2 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с генеральным консулом Республики Корея Квон Донг Соком. На встрече обсудили открытие нового завода корейской компании Hyundai. В Петербурге начнут производить двигатели осенью.
В скором времени в Северную столицу прибудут более 400 корейских специалистов и проведут пробный запуск производства. Официальное открытие намечено на октябрь. Строительство завода начали летом 2020 года: компания создает 500 рабочих мест для петербуржцев и инвестирует в проект 13,1 миллиард рублей.
Ранее мы писали, что Шойгу поставил задачу авиастроителям выйти на производство до 10 Ил-76МД-90А в год.
Фото: pixabay
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