Петербургский завод Hyundai возобновит работу в двухсменном режиме

Предприятие возвращается с каникул.

Завод Hyundai в Петербурге возвращается к работе. Об этом сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

С 20 июля предприятие было на каникулах и теперь возобновляет работу в две смены. В течение отпуска на заводе провели работу по профилактике и модернизации оборудования.

Завод находится в Сестрорецке и выпускает едан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Ранее стало известно о том, что продажи новых автомобилей в Петербурге за полгода упали на 27%.

Фото: hyundai.ru