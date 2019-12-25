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Петербургский завод Hyundai возобновит работу в двухсменном режиме
Сегодня, 21:24
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Петербургский завод Hyundai возобновит работу в двухсменном режиме

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Предприятие возвращается с каникул.

Завод Hyundai в Петербурге возвращается к работе. Об этом сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". 

С 20 июля предприятие было на каникулах и теперь возобновляет работу в две смены. В течение отпуска на заводе провели работу по профилактике и модернизации оборудования. 

Завод находится в Сестрорецке и выпускает едан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Ранее стало известно о том, что продажи новых автомобилей в Петербурге за полгода упали на 27%.

Фото: hyundai.ru

Теги: завод хендэ, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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