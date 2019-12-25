Шойгу поставил задачу авиастроителям выйти на производство до 10 Ил-76МД-90А в год

Министр обороны посетил завод "Авиастар-СП" в Ульяновске.

Российский министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу авиастроителям выйти на производство до 10 экземпляров Ил-76МД-90А в год. Об этом генерал заявил во время рабочего визита на предприятие "Авиастар-СП" в Ульяновске.

В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021 год - пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год. Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник также заявил о необходимости начать изготавливать на заводе до 20 новых и модернизированных бортов Ил-76МД-90А ежегодно. Такие результаты нужны Минобороны для выхода к 2030 году на парк авиамашин в 250 экземпляров.

Сергей Шойгу напомнил авиастроителям о том, что в прошлом году удалось отремонтировать шесть самолетов Ан-124.

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Фото: Минобороны России