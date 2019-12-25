Мера поможет поддержать многодетных родителей.

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей. С инициативой выступила глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец. Об этом пишет RT.

Речь идёт о семьях, в которой трое и более детей, в которых самый младший ребёнок ещё не достиг совершеннолетия. Сейчас же льготы при платежах за имущество для многодетных семей ограничиваются налоговым вычетом. Налог не взимают за площадь в 10 квадратных метров в комнате, 20 — в квартире, 50 — в частном доме.

Волынец считает, что данная мера поможет поддержать многодетных родителей. Также она надеется — инициатива увеличит количество многодетных семей в России.

Ранее в Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным работникам.