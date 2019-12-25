В России появился свой MasterClass с отечественными экспертами. Архитектор Чобан – первый лектор

Проект получил название anfi.

В США существует онлайн-платформа MasterClass, на которой знаменитые лекторы учат на своих курсах тому, что сами считают наиболее важным в своей профессии. Как стало известно Piter.tv, в России теперь появился аналог данного проекта – онлайн-академия anfi, лекторами которой станут российские эксперты.

Свой первый курс академия записала с архитектором Сергеем Чобаном. Чобан – дважды куратор российского павильона на Архитектурной Биеннале в Венеции, и автор других успешных проектов в Германии, Италии и России, в частности, столичной башни "Федерация".

Сам курс – 15 лекций по 10 минут, разные темы: как стать арxитектором, где брать вдоxновение на новые проекты, на какие факторы обращать внимание при проектировании здания.

Кроме онлайн-уроков со "звездой" сферы слушатель сможет выиграть стажировку в одной из крупнейших проектных организаций России и архитектурном бюро СПИЧ, которое возглавляет Чобан.

В ближайшее время слушатели онлайн-академии anfi увидят видео-уроки по индустрии моды, а также вдохновляющие секреты от всемирно известного гонщика, чье имя пока держится в секрете.

Ранее мы сообщали о том, что Градостроительный совет при правительстве Петербурга не согласовал проект культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А.С.Пушкина "Лукоморье". Как оказалось, руководитель архитектурной группы Марина Каупонен, которая и представляла проект, ожидала, что решение может быть таким.

Фото: предоставлено организаторами