Однако никаких уведомлений пока не было.

В России отреагировали на отказ Индонезии от истребителей из-за угроз США. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на свой источник.

Однако никаких уведомлений пока не было. Других подробностей о ходе переговоров не приводится.

12 марта стало известно, что Индонезия отказалась приобретать российские самолёты. Планировался контракт на поставку 11 машин на сумму более миллиарда долларов. Есть версия, что сделка не состоялась из-за давления на Джакарту администрации президента США.

Ранее сообщалось, что Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35.

Видео: YouTube / Al-Biruni ID, Airguardian, Mparovios3000