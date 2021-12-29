В России новостройки за год подорожали на треть

Больше всего квадратный метр подорожал в Сочи.

В 2021 году в крупных городах России новостройки подорожали на 32%. В среднем за квадратный метр придется заплатить 93,6 тыс. рублей. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

В сообщении говорится, что за год больше всего квадратный метр подорожал в Сочи. Цены выросли почти в два раза, до 296,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Это произошло из-за моратория на новое строительство, который объявлен в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики поспешили поднять ценовую планку почти до уровня столичной недвижимости, – говорится в сообщении портала.

В Крансодаре первичное жилье подорожало в среднем на 83%. По данным портала, в списке городов, где жилье подорожало больше всего, находятся Мурманск (+60%), Улан-Удэ (+53%), Тверь (+52%), Новокузнецк (+51%).

В Москве цены на новостройки выросли на 26%, до 310,9 тыс. за квадратный метр. В Петербурге жилье подорожало на 31%, до 197,4 тыс. рублей за "квадрат".

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