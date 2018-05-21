В России могут ввести запрет на "грязное" пальмовое масло

Власти хотят снизить количество канцерогенов в продуктовых изделиях.

В ЕЭК предложили ввести ограничения на концентрацию вредных веществ в маслах. Речь идет о канцерогенах, которые образуются при высокотемпературной обработке растительных масел. Содержание опасных для здоровья человека смесей не будет превышать один миллиграмм на килограмм. Наибольший риск вызывает пальмовое масло, содержащее до 11 мг на килограмм. Само по себе пальмовое масло безвредно, оно вредит здоровью при очистке и неправильной транспортировке.

Данный вид масла популярен особо у кондитеров, пекарей, производителей молочных продуктов. Если изменения в законодательство будут принято, то правки повлияют также на импорт, изготовление и переработку продукта.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутаты отменили льготу на пальмовое масло и снизили НДС на фрукты.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Tastemade, American Heart Association