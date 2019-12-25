В России изменился срок выдачи или замены паспорта

Раньше россияне ждали новый документ от 10 дней до месяца.

В России установят единый срок выдачи и замены паспорта. Теперь жителям страны придется ждать документ всего пять дней. Об этом сообщили в приказе МВД от 1 июля.

Раньше россияне ждали новый документ от 10 дней до месяца. Так, граждане, не имеющие постоянной прописки, получали паспорт только через 31 день.

Кроме того, власти напомнили, что с 1 августа долги за капремонт будут включать в квитанции. По данным Фонда капитального ремонта, раньше к ним поступало много жалоб из-за того, что найти просроченные платежи за капремонт в квитанциях было тяжело.

Ранее на Piter.tv: в ТЦ "Маршал" откроют МФЦ.

Фото: pixabay