  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ТЦ "Маршал" откроют МФЦ
Сегодня, 16:45
225
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ТЦ "Маршал" откроют МФЦ

0 0

Два года в Северной столице появилось шесть новых центров.

В Выборгском районе Петербурга появится МФЦ. Его откроют на площадке торгового центра "Маршал". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Многофункциональный центр начнет работать в июле. Дату открытия в администрации города пока не назвали. 

Как указали в пресс-службе, два года в Северной столице появилось шесть новых центров. За 13 лет работы число услуг центров выросло в 50 раз. Горожане обращались в МФЦ свыше 63 млн раз.

Ранее на Piter.tv: с 1 августа долги за капремонт будут включать в квитанции.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: документы, мфц, тц маршал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии