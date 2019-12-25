В ТЦ "Маршал" откроют МФЦ

Два года в Северной столице появилось шесть новых центров.

В Выборгском районе Петербурга появится МФЦ. Его откроют на площадке торгового центра "Маршал". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Многофункциональный центр начнет работать в июле. Дату открытия в администрации города пока не назвали.

Как указали в пресс-службе, два года в Северной столице появилось шесть новых центров. За 13 лет работы число услуг центров выросло в 50 раз. Горожане обращались в МФЦ свыше 63 млн раз.

Ранее на Piter.tv: с 1 августа долги за капремонт будут включать в квитанции.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области