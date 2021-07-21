С 1 августа долги за капремонт будут включать в квитанции

Вся сумма будет отображено в поле "К оплате".

В среду, 29 июня, стало известно, что с 1 августа в Единый платежный документ этим летом внесут долги петербуржцев за капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Жилищного комитета.

Вся сумма будет отображено в поле "К оплате". Горожане получат обновленные квитанции уже с 1 августа. По данным Фонда капитального ремонта, раньше к ним поступало много жалоб из-за того, что найти просроченные платежи за капремонт в квитанциях было тяжело.

Добавим, что к последнему месяцу лета по возможности разрешат все спорные случаи по долговым квитанциям.

Ранее штрафы по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года. Смягченные правила действуют с 1 марта.

Фото: Piter.tv

