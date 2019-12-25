В Роскосмосе заявили об отсутствии опасности столкновения космического мусора с МКС

Коррекция станции проводиться не будет.

Неизвестный объект космического мусора, о котором сообщалось днем ранее, не представляет опасности для Международной космической станции. Об этом информирует пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос".

Из сообщения следует, что вероятность столкновения со станцией нулевая, проведение маневра коррекции осуществлено не будет.

По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией в четверг, 8 июля 2021 года, в 16:16 по московскому времени, опасности не представляет. из сообщение "Роскосмоса"

За возможными столкновениями следит российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). В текущем году она зафиксировала более двухсот опасных сближений станции с различными объектами в космическом пространстве. Для предотвращения этого специалистам пришлось корректировать орбиту МКС.

Напомним, 7 июля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что к МКС приблизился неизвестный объект. Согласно расчетам российских средств контроля, угрозы столкновения отсутствовали. Расстояние от станции до объекта составило максимум 1,5 километра.

Ранее "Роскосмос" опубликовал рассекреченные переговоры погибшего экипажа "Союз-11".

Фото: Роскосмос / Иван Вагнер