Эксперты дали советы о способах защиты после укуса клещей.

В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей. Специалисты напомнили, что пик активности клещей приходится на июнь. Они могут передавать тяжелые вирусные заболевания.

Эксперты рассказали, что для того, чтобы снять клеща, следует обращаться в травматологический пункт. Самостоятельно этим можно справиться при помощи пинцета и клещевых плоскогубцев. Захватывать клеща необходимо осторожно, ближе к ротовому аппарату. При этом пинцет следует держать перпендикулярно поверхности кожи. После захвата клеща место укуса необходимо продезинфицировать, а черную точку на месте укуса обработать йодом. Тело клеща необходимо повернуть вокруг оси и извлечь.

Не позже, чем через 96 часов после укуса клеща стоит провести серопрофилактику. Этот процесс означает введение человеку иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Если вы заметили на теле укус, но не нашли клеща, то через три недели после события следует сдать анализ на антитела к боррелиям.

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