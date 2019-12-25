Лидером списка остался корм марки Acana.

В "Роскачестве" назвали лучший кошачий корм. Эксперты повторно проверили популярные бренды с питанием для домашних питомцев. В тестировании приняла участие продукция от брендов Acana, Royal canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care.

Эксперты при помощи лабораторных исследований подтвердили, что норма кальция содержится только в двух кормах из семи. В остальных образцах показатели этого вещества сильно превышены. Во всех образцах корма найдены следы пестицидов и антибиотиков. Однако согласно российскому законодательству, это не является нарушением.

В "Роскачестве" отметили, что лидером рейтинга кормов для кошек остался продукт компании Acana. Она добавили, что продукция Hills Science Plan и Sanabelle значительно ухудшилась.

В России назвали лучшее овсяное печенье.