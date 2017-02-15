Женщина обвиняется по статье 116 УК РФ.

В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми. Об этом журналистам рассказала помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Анна Тертичная. Чиновница заметила, что проверяются сведения о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых. Частично действия местных сотрудниц были зафиксированы на видеозаписи, которая потом попала в социальные сети.

Арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения (статья 116 УК РФ-2 эпизода). Анна Тертичная, официальный представитель СК РФ по Подмосковью

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил коллег поставить под личную проверку данное расследование.

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки.

Фото: Следственный комитет РФ