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В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми
Сегодня, 8:41
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В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми

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Женщина обвиняется по статье 116 УК РФ.

В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми. Об этом журналистам рассказала помощник руководителя Следственного комитета по  Московской области Анна Тертичная. Чиновница заметила, что проверяются сведения о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых. Частично действия местных сотрудниц были зафиксированы на видеозаписи, которая потом попала в социальные сети.

Арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения (статья 116 УК РФ-2 эпизода).

Анна Тертичная, официальный представитель СК РФ по Подмосковью

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил коллег поставить под личную  проверку данное расследование. 

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: пансионат, подмосковье, реутов, санитарка
Категории: Криминальные происшествия, Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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