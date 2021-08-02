В Раде заявили о зависимости Украины от электроэнергии из РФ

Кроме того, у страны возник острый дефицит угля для тепловых электростанций.

В Верховной Раде пожаловались на грядущую зависимость от электричества из России. Это может произойти из-за кризиса в сфере энергетики Украины. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Волынец в эфире телевизионного канала "НАШ".

Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно. Михаил Волынец, член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ

Он отметил, что в настоящее время в Украине добывается около 800 тысяч тонн угля, однако стране для функционирования тепловых электростанций необходимо три миллиона тонн топлива. Волынец уверен, запасы не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт электроэнергии из РФ.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от политической партии ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что против России могут введены санкции из-за использования "Северного потока - 2" против Украины.

Видео: YouTube / НАШ