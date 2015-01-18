В Раде считают, что ревизия в СБУ может привести к уголовным делам

Федор Вениславский рассказал о последствиях кадровой ревизии в Генпрокуратуре и СБУ.

В Верховной Раде считают, что кадровая ревизия в Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре может привести к возбуждению уголовных дел. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телевидения депутат, член профильного комитета парламента по вопросам национальной безопасности, разведке и обороне Федор Вениславский.

Несомненно, после проведения всей проверки, служебного расследования велика вероятность, что целый ряд других кадровых решений, которые будут на днях приняты на высшем уровне, наверняка будут иметь какое-то продолжение. Федор Вениславский, депутат Украины

Украинский политик полагает, что к деятельности отдельных руководителей надзорного и силового ведомства, в том числе региональных отделений, расположенных в южной части страны, у общественности есть "очень много вопросов". Федор Вениславский подчеркнул, что не на все поставленные вопросы были получены ответы, которые удовлетворили бы страну с точки зрения обстоятельств и аргументации.

СНБО принял решение о введении режима ЧП на Украине.

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