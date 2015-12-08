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Вчера, 22:46
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Украинский депутат предложил дать Зеленскому "Оскар" за инсценировку покушения на убийство Шефира

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В Верховной Раде нашлись те, кто проголосовал "за".

Бывший член украинской партии "Слуга народа" Лео Герос предложил выдать президенту Владимиру Зеленскому "Оскар". В Верховной Раде серьезно подошли к вопросу и провели голосование среди депутатов. Видеозапись с заседания была опубликована в Telegram-канале "Политика Страны".

Речь идет не о прошлой актерской деятельности Зеленского, а о ситуации с его советником Сергеем Шефиром, на которого 22-го сентября было совершено покушение. Депутат считает, что оно было инсценировано. По мнению Героса, украинский лидер заслуживает награды за "лучший сценарий и спецэффекты". 

За подачу ходатайства к Американской киноакадемии проголосовали только 35 человек, поэтому инициатива не была принята. 

Напомним, автомобиль помощника президента Украины расстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Зеленский связал это с реформами, которые происходят в стране.

Видео: Telegram / Политика Страны

Теги: инсценировка, оскар, покушение, сергей шефир
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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