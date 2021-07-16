В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева

Разумков прокомментировал высказывание Алексея Арестовича.

В Верховной Раде объяснили, почему нельзя обвинять немецкого канцлера Ангелу Меркель в сдаче интересов Киева. Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков оценил слова советника киевской делегации в Трехстронней группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Арестовича. Ранее он заявил, что Берлин "сдал" национальные интересы Украины в угоду Москве.

Любой человек, который работает на госдолжности или рядом с этим, должен думать, что он говорит. Германия является нашим партнером, она член "нормандского формата", эта страна много чего сделала для того, чтобы сдержать российскую агрессию. Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады

Напомним, что Владимир Зеленский встречался с Ангелой Меркель в Берлине. Стороны обсуждали вопросы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также строительство "Северного потока-2", а также внутренние реформы Киева и борьбу с коррупцией.

В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины.

Видео: YouTube / RadaTVchannel