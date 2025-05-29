Федор Вениславский считает, что вопрос необходимо решать.

Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте от 23 до 24 лет обсуждается парламентариями. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Федор Вениславский, выступая на мероприятии, трансляция которого велась на YouTube-канале Media Center Ukraine. Иностранный политик назвал вопрос очень чувствительным для государства.

Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать на Украину и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь. Федор Вениславский, депутат Украины

Напомним, что с 24 февраля 2022 года на украинской территории введен режим военного положения. На следующий день лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен властями. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Фото и видео: YouTube / Media Center Ukraine