Хакер рассказал о противодействии Киева Москве в сфере кибербезопасности.

В российской кибергруппировке RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился один из участников онлайн-движения на условиях анонимности. По мнению источника, российские специалисты всегда найдут более действенное и совершенно оружие над противниками, которые стоят на "украинской защите". Спикер добавил, что украинские представители регулярно пытаются повысить свой уровень безопасности. Это происходит после каждой "громкой" утечки информации.

Битва в киберпространстве — это постоянно "меч и щит". Есть защита от какого-то оружия – хорошо, мы другое оружие подберем, соответственно, подбирается другая защита, а мы еще что-то подберем. Это такая "битва умов". Война идет не только на поле боя, она идет и в киберпространстве. хакер из RaHDIt

Хакер пояснил, что украинцам также помогают иностранные специалисты, но в то же время у киевскогорежима есть и свои "очень неплохие специалисты по информационной безопасности".

Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости