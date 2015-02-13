Митрополит Волоколамский прокомментировал задержания полиции на несогласованных акциях протеста, которые прошли по стране 23 и 31 января.

В РПЦ призвали исключить задержание случайных людей на несанкционированных акциях в российских регионах Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион прокомментировал ситуацию в эфире программы "Церковь и мир".

Известны случаи, когда правоохранительные органы задерживали людей, не участвовавших в митинге, а просто случайно оказавшихся где-то поблизости от места проведения этого митинга. Я думаю, что эти моменты должны быть исключены митрополит Иларион

По мнению российского митрополита, за нарушение закона должны нести ответственность виновные, а невиновные не могут становиться жертвами преследования правоохранительных органов.

В РПЦ поддерживают заключение брачных договоров для заботы о будущем детей.

Фото: Россия-24