В РПЦ призвали исключить задержание случайных людей на несанкционированных акциях в российских регионах Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион прокомментировал ситуацию в эфире программы "Церковь и мир".
Известны случаи, когда правоохранительные органы задерживали людей, не участвовавших в митинге, а просто случайно оказавшихся где-то поблизости от места проведения этого митинга. Я думаю, что эти моменты должны быть исключены
митрополит Иларион
По мнению российского митрополита, за нарушение закона должны нести ответственность виновные, а невиновные не могут становиться жертвами преследования правоохранительных органов.
В РПЦ поддерживают заключение брачных договоров для заботы о будущем детей.
Фото: Россия-24
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