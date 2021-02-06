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РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах

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Митрополит Иларион призвал прихожан следовать санитарным мерам в храмах.

Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных мер в храмах. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сообщил руководитель отдела внешних связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Эксперт уточнил, что наблюдаются определенные успехи в борьбе с распространением инфекции, однако это не отменяет необходимость в проведении санитарно-гигиенических мероприятий.

Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии

митрополит Иларион

Митрополит уточнил, что пандемия коронавируса может продлиться еще долго, а опасность инфицирования существует по-прежнему для многих категорий прихожан. Он напомнил, что в настоящее время многие еще не привиты от COVID-19. Митрополит призвал православных соблюдать те ограничения, которые определены патриархом и Священным Синодом.

В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста.

Фото и видео: YouTube/Россия-24

Теги: иларион волоколамский, митрополит, рпц, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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