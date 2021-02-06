РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах

Митрополит Иларион призвал прихожан следовать санитарным мерам в храмах.

Русская православная церковь не планирует ослабления антивирусных мер в храмах. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сообщил руководитель отдела внешних связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Эксперт уточнил, что наблюдаются определенные успехи в борьбе с распространением инфекции, однако это не отменяет необходимость в проведении санитарно-гигиенических мероприятий.

Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии митрополит Иларион

Митрополит уточнил, что пандемия коронавируса может продлиться еще долго, а опасность инфицирования существует по-прежнему для многих категорий прихожан. Он напомнил, что в настоящее время многие еще не привиты от COVID-19. Митрополит призвал православных соблюдать те ограничения, которые определены патриархом и Священным Синодом.

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Фото и видео: YouTube/Россия-24