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В РПЦ поддерживают заключение брачных договоров для заботы о будущем детей

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Митрополит Иларион пояснил, в каком случае такое соглашение принесет пользу.

В РПЦ поддерживают заключение брачных договоров для заботы о будущем детей. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" журналистам телеканала "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский Иларион. Глава отдела внешних связей Московского патриархата полагает, что подписание брачного соглашения обосновано в том случае, если он защищает от рисков мужа и жену, а также их детей в случае развода.

Далеко не все браки, к сожалению, сохраняются...Если, например, у супругов чувство ответственности в том числе за свое будущее и за будущее своих детей заставляет их сформулировать и подписать брачный договор, то, наверно, в этом нет ничего плохого

митрополит Иларион

Представитель РПЦ уточнил, что брачный договор также может скрепить семью, а также уберечь стороны от бракоразводных последствий, которые могут возникнуть при разделе имущества.

РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах.

Фото и видео: YouTube/Россия-24
 

Теги: брачный договор, дети, митрополит волоколамский, митрополит иларион, рпц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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