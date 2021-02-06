Митрополит Иларион пояснил, в каком случае такое соглашение принесет пользу.

В РПЦ поддерживают заключение брачных договоров для заботы о будущем детей. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" журналистам телеканала "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский Иларион. Глава отдела внешних связей Московского патриархата полагает, что подписание брачного соглашения обосновано в том случае, если он защищает от рисков мужа и жену, а также их детей в случае развода.

Далеко не все браки, к сожалению, сохраняются...Если, например, у супругов чувство ответственности в том числе за свое будущее и за будущее своих детей заставляет их сформулировать и подписать брачный договор, то, наверно, в этом нет ничего плохого митрополит Иларион

Представитель РПЦ уточнил, что брачный договор также может скрепить семью, а также уберечь стороны от бракоразводных последствий, которые могут возникнуть при разделе имущества.

РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах.

Фото и видео: YouTube/Россия-24

