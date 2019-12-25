В Пушкинском районе начнется массовое строительство жилья

Речь идет о генплане до 2050 года.

В среду, 21 октября, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев в интервью "Деловому Петербургу" рассказал, что в новом генплане города предполагается строительство 45 миллионов квадратных метров жилья.

Большую часть домов к 2050 году возведут на юге. Значительная часть площадок находятся на территории Пушкинского района: город–спутник Южный и бывший совхоз "Детскосельский". Также были названы и другие перспективные площади – Ручьи, Октябрьская набережная. Остальные места занимают статус "резервные".

Отмечается, что жилищный фонд Петербурга составляет 136 млн м2. К 2050 году его увеличат на треть. Генплан находится на стадии финального согласования.

Ранее мы писали, что Смольный подготовил проект изменений в Генплан.

Фото: Piter.TV