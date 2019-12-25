Смольный подготовил проект изменений в Генплан

Новый план будет действовать до 2050 года.

В среду, 30 сентября, стало известно, что Смольный подготавливает проект изменений в Генплан Петербурга. Беглов отметил три принципа, на которые будут опираться при создании нового плана: город нужно развивать так, чтобы горожанам было комфортно жить, работать и отдыхать.

Новый план будет действовать до 2050 года, поэтому при создании изменений необходимо учитывать будущие поколения. По мнению губернатора, необходимо создать резерв, чтобы можно было принимать решения по дальнейшему развитию города. В том числе ликвидации дисбаланса между жилой и социальной застройкой.

Изменения коснутся и социальных учреждений. Однако без изменений останется курс на благоустроенные дворы и парки, удобный транспорт и хорошие дороги, а также создание новых общественных пространств.

Принять изменения планируют до весны следующего года.

Ранее мы писали, что проект генплана Петербурга до 2048 года одобрили.

Фото: Piter.TV