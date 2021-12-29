В Приморском районе задержали подростка, управляющего каршерингом по подложному аккаунту

Мальчика отпустили по подписке о невыезде.

Ночью во вторник, 25 января, у дома 37 по улице Полевой-Сабировской сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый "Фольксваген Поло", который управлял 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Оказалось, что несовершеннолетний водитель управлял машиной подложному аккаунту, не имея права управления. В отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 ч.2 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Автомобиль после осмотра передан представителю собственника под сохранную расписку.

Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством"). Подростка отпустили по подписке о невыезде.

Фото: Piter.tv