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В Портленде задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции

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Участники акции протеста обвиняются в вандализме и сопротивлении полиции.

В американском городе Портленд в штате Орегон задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции. Об этом рассказали местные правоохранительные органы. Офицеры объяснили, что преступление совершено злоумышленниками около 22:25 часов вечера 24 сентября. нескольким людям удалось воспламенить фанеру, которая была прикреплена ко входной двери в здание.

В полиции отметили, что из-за преступного поведения активистов акция была признана незаконной. Офицеры начали задерживать митингующих за акты вандализма. Большая часть нарушителей была поймана за сопротивление представителям закона. 

В Портленде запретили использовать системы распознавания лиц.

Видео: YouTube / News2Share

Теги: поджог, портленд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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