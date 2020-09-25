В Портленде задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции

Участники акции протеста обвиняются в вандализме и сопротивлении полиции.

В американском городе Портленд в штате Орегон задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции. Об этом рассказали местные правоохранительные органы. Офицеры объяснили, что преступление совершено злоумышленниками около 22:25 часов вечера 24 сентября. нескольким людям удалось воспламенить фанеру, которая была прикреплена ко входной двери в здание.

В полиции отметили, что из-за преступного поведения активистов акция была признана незаконной. Офицеры начали задерживать митингующих за акты вандализма. Большая часть нарушителей была поймана за сопротивление представителям закона.

В Портленде запретили использовать системы распознавания лиц.

Видео: YouTube / News2Share