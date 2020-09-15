В Порт-о-Пренсе полицейские вышли на акции протеста

В Гаити полиция требует освобождения коллеги, арестованного за убийство.

В городе Порт-о-Пренсе полицейские вышли на акции протеста. Об этом сообщили местные журналисты из агентства EFE. По данным СМИ Гаити, правоохранительные органы требуют от властей освобождения из-под стражи своего коллеги. В мае 2020 года его арестовали за убийство и участие в погромах.

В настоящее время известно, что несколько десятков офицеров создали и подожгли баррикады в городе. Конструкции созданы из автомобильных шин и нескольких транспортных средств. Часть митингующих движется к резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза. Ее разгоняет охрана. В отношении демонстрантов применено огнестрельное оружие. Сведений о пострадавших нет.

Не менее 20 человек погибли из-за столкновений в Гаити.

Видео: Youtube/Bloomberg QuickTake News