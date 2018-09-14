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Не менее 20 человек погибли из-за столкновений в Гаити
Сегодня, 10:22
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lesjasap

Не менее 20 человек погибли из-за столкновений в Гаити

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В списке жертв значатся несколько детей.

Не менее 20 человек погибли из-за столкновений преступных группировок в столице Гаити. Об этом сообщили журналисты местного телеканала  Telesur. По данным СМИ, перестрелка между участниками конфликта произошла в понедельник 31 августа. 

О произошедшем полицию уведомили жители северных районов города Порт-о-Пренс. Очевидцы рассказали, что разборки сопровождались поджогами зданий. Многие были вынуждены покинуть квартиры. В списке жертв числятся несколько несовершеннолетних.В настоящее время правоохранительные органы Гаити разыскивают преступников.

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Видео: YT / teleSUR tv

Теги: гаити
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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