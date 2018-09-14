Не менее 20 человек погибли из-за столкновений в Гаити

Не менее 20 человек погибли из-за столкновений преступных группировок в столице Гаити. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Telesur. По данным СМИ, перестрелка между участниками конфликта произошла в понедельник 31 августа.
О произошедшем полицию уведомили жители северных районов города Порт-о-Пренс. Очевидцы рассказали, что разборки сопровождались поджогами зданий. Многие были вынуждены покинуть квартиры. В списке жертв числятся несколько несовершеннолетних.В настоящее время правоохранительные органы Гаити разыскивают преступников.
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Видео: YT / teleSUR tv
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